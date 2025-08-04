Фриц прокомментировал выход в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто, где сыграет с Рублёвым
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Четвёртая ракетка мира теннисист из США Тейлор Фриц прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл чеха Иржи Легечку (27-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5).
Торонто. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 04:55 МСК
27
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7 7
|6 5
|
|6 5
|7 7
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«К счастью, я подавал очень хорошо в этом матче. Он тоже. Когда дело дошло до тай-брейка, я действительно помог себе большим количеством первых подач. Я просто оставлял мячи в корте и не использовал никаких резких ударов. Несмотря на то, что я хотел играть агрессивнее, я старался быть дисциплинированным», — сказал Фриц после матча.
За выход в полуфинал соревнований в Торонто Тейлор Фриц поспорит с представителем России Андреем Рублёвым.
Комментарии
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