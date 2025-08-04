Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор рассказал, почему для него важно получить уайлд-кард на US Open в миксте с Бултер

Де Минор рассказал, почему для него важно получить уайлд-кард на US Open в миксте с Бултер
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о просьбе к организаторам US Open предоставить уайлд-кард для него и его невесты Кэти Бултер в миксте.

— Ты просил предоставить вам с Кэти Бултер уайлд-кард на смешанный парный разряд на US Open. Что бы для тебя значило выступить с ней на этом турнире и попытаться вместе выиграть «Большой шлем»?
- Да, 100%. Мы делаем всё возможное, чтобы представить действительно сильную заявку в надежде получить уайлд-кард. Один из самых ярких моментов в моей карьере — это был смешанный парный разряд на Уимблдоне вместе с ней. Как я уже говорил, это было действительно здорово, и мне очень хотелось бы повторить этот опыт. И сыграть на таком захватывающем турнире с лучшими теннисистами мира было бы великолепно. Так что надеюсь, что нам предоставят такую возможность. Скрестим пальцы, — сказал де Минор на пресс-конференции.

Материалы по теме
Де Минор попросил организаторов US Open предоставить уайлд-кард на участие в миксте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android