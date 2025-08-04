Бен Шелтон рассказал, чем закончился его конфликт с Флавио Коболли в Торонто

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал конфликт с итальянцем Флавио Коболли после матча на турнире серии «Мастерс» в Торонто. Поединок завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:1) в пользу Шелтона. После неудачного розыгрыша Коболли показал некий жест, который вызвал недовольство у американца.

«Мы поговорили об этом. Он сказал, что это не было направлено в мою сторону. У нас всё нормально. Мы поговорили об этом в раздевалке. Нет никакой истории, у нас всё хорошо, так что на этом всё. Спасибо», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

За выход в полуфинал соревнований в Торонто Бен Шелтон поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором.