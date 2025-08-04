Бен Шелтон рассказал, чем закончился его конфликт с Флавио Коболли в Торонто
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал конфликт с итальянцем Флавио Коболли после матча на турнире серии «Мастерс» в Торонто. Поединок завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:1) в пользу Шелтона. После неудачного розыгрыша Коболли показал некий жест, который вызвал недовольство у американца.
Торонто. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 02:10 МСК
17
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
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|3
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|6 1
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|4
|7 7
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Мы поговорили об этом. Он сказал, что это не было направлено в мою сторону. У нас всё нормально. Мы поговорили об этом в раздевалке. Нет никакой истории, у нас всё хорошо, так что на этом всё. Спасибо», — сказал Шелтон на пресс-конференции.
За выход в полуфинал соревнований в Торонто Бен Шелтон поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором.
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