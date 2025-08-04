«Повысит ли это шансы? Нет». Де Минор — о жалобах игроков на условия в Торонто

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о жалобах игроков на условия «Мастерса» в Торонто (Канада).

— Многие игроки говорили о том, как сложно здесь играть. Какие корректировки ты вносишь?

— Основной момент — не жаловаться. Для меня это критически важно. Жалобы на условия ничего не изменят. Повысит ли это мои шансы на хорошие результаты? Нет. Поэтому для меня важно просто идти вперёд, принимать ситуацию, искать способ преодолеть её и сосредотачиваться на своих ударах. Это сложно, не поймите меня неправильно. Я чувствовал себя не лучшим образом. Многие игроки говорили, что им было неудобно на корте. Но для меня дело в том, чтобы найти способ преодолеть. Это не обязательно должно быть красиво, главное — просто найти способ, — сказал де Минор на пресс-конференции.