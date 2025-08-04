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Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не выступит на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати. В основной сетке его заменит американец Итан Куинн.

Далее Джокович выступит на Открытом чемпионате США — 2025. Отметим, после Уимблдона-2025 Джокович не принял участия ни в одном турнире.

Напомним, в сезоне-2025 Новак Джокович трижды доходил до полуфиналов на турнирах серии «Большого шлема», проиграв на этой стадии «Ролан Гаррос» и Уимблдона первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, а на Australian Open уступив Александру Звереву.

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