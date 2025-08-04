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«Это то, что было со мной всегда». Алекс де Минор — о работе над скоростью

«Это то, что было со мной всегда». Алекс де Минор — о работе над скоростью
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о работе над своей скоростью на корте в этом году.

— Что касается вашей способности играть на корте, чувствуете ли вы себя быстрее в этом году, и если да, то что вы сделали для поддержания этой скорости?
— Нет, я не думаю, что стал быстрее. Это то, что было со мной всегда. В туре много быстрых игроков. Возможно, в этом году мне не приходилось так сильно полагаться на это, потому что стараюсь играть немного агрессивнее. Конечно, я всё равно провёл много часов в зале, вне корта, чтобы отточить свою работу ног и скорость. Мне нравится думать, что это помогает в защите и восстановлении, а также в том, чтобы выкраивать время у соперников. Использую это в своих интересах, чтобы очень быстро подходить к сетке и предугадывать следующий удар, — сказал де Минор на пресс-конференции.

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