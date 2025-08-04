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Хардовый турнир категории ATP-250 перенесён из Белграда в Афины

Хардовый турнир категории ATP-250 перенесён из Белграда в Афины
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о переносе турнира категории ATP-250 из Белграда (Сербия) в Афины (Греция).

«Турнир ATP-250 организуется командой с многолетним опытом, которая провела девять успешных международных турниров в Белграде. Новый проект продолжает это наследие, и сейчас мы активно готовимся к проведению мероприятия мирового уровня в историческом городе Афины. Мы с нетерпением ожидаем встречи с теннисным сообществом в Греции в ноябре этого года», — заявили представители ATP.

Турнир в Афинах пройдет с 2 по 9 ноября 2025 года. В прошлом году титул чемпиона в Белграде завоевал канадский теннисист Денис Шаповалов.

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