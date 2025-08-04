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Ига Швёнтек опубликовала пост после поражения в 1/8 финала турнира в Монреале

Ига Швёнтек опубликовала пост после поражения в 1/8 финала турнира в Монреале
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Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост после поражения от датчанки Клары Таусон в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) — 6:7 (1:7), 1:6.

Монреаль. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 01:10 МСК
Клара Таусон
19
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		3
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Спасибо, Монреаль. Конечно, я ожидала лучшего результата, но играть перед вами было невероятным опытом. Увидимся в следующий раз!» — написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинале «тысячника» в Монреале Клара Таусон сыграет с американкой Мэдисон Киз. Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.

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