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Осака — о работе с Викторовски: не знаю, как правильно произносить его имя. Мне очень жаль

Осака — о работе с Викторовски: не знаю, как правильно произносить его имя. Мне очень жаль
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака после выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) высказалась о сотрудничестве с тренером Томашем Викторовски, который до 2024 года работал с полькой Игой Швёнтек.

«Мне хорошо с Томашем… я не знаю, как правильно произносить его имя — Томас или Томаш… мне очень жаль. Мне нравится его тренерский стиль. Он очень прямолинеен и сразу переходит к делу. Для меня, человека, чьи мысли часто разбросаны, это очень полезно», — приводит слова Осаки Ubitennis.

За выход в полуфинал соревнований в Монреале Осака поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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