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Осака — о результатах в Монреале: поражение на Уимблдоне заставило пересмотреть настрой

Осака — о результатах в Монреале: поражение на Уимблдоне заставило пересмотреть настрой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что, по её мнению, делает её трудной соперницей на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада).

— Что делает тебя такой сложной соперницей на этой неделе?
— Я и сама не знаю. Честно говоря, поражение на Уимблдоне было для меня действительно тяжёлым и заставило немного пересмотреть свой настрой. Потом я поехала в Вашингтон, и там у меня получилось сыграть довольно хорошо. Сейчас просто стараюсь набирать победы на харде. Думаю, я достаточно уверена в своей игре на данный момент, — приводит слова Осаки Ubitennis.

На Уимблдоне-2025 Наоми Осака в третьем круге проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

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