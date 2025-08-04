Осака — о результатах в Монреале: поражение на Уимблдоне заставило пересмотреть настрой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что, по её мнению, делает её трудной соперницей на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада).

— Что делает тебя такой сложной соперницей на этой неделе?

— Я и сама не знаю. Честно говоря, поражение на Уимблдоне было для меня действительно тяжёлым и заставило немного пересмотреть свой настрой. Потом я поехала в Вашингтон, и там у меня получилось сыграть довольно хорошо. Сейчас просто стараюсь набирать победы на харде. Думаю, я достаточно уверена в своей игре на данный момент, — приводит слова Осаки Ubitennis.

На Уимблдоне-2025 Наоми Осака в третьем круге проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой со счётом 6:3, 4:6, 4:6.