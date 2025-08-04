Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака рассказала о восстановлении после быстрой победы над Севастовой в Монреале

Осака рассказала о восстановлении после быстрой победы над Севастовой в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о быстрой победе над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Наоми разгромила Анастасию за 49 минут со счётом 6:1, 6:0.

Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 22:20 МСК
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Анастасия Севастова
386
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

— Когда выигрываешь матч так быстро, меняется ли подход к восстановлению? Я знаю, что многие игроки тренируются или делают упражнения после такого быстрого матча.
— Честно говоря, у меня не совсем так. Думаю, если бы это было в начале турнира, я бы немного сходила в спортзал или что-то в этом роде, но в этот раз это произошло на поздней стадии… Все предпочитают больше отдыхать, чтобы подготовиться к возможным следующим матчам, — приводит слова Осаки Ubitennis.

Материалы по теме
Наоми Осака выиграла самый быстрый матч на турнире WTA-1000 в Монреале в 2025 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android