Осака рассказала о восстановлении после быстрой победы над Севастовой в Монреале

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о быстрой победе над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Наоми разгромила Анастасию за 49 минут со счётом 6:1, 6:0.
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— Когда выигрываешь матч так быстро, меняется ли подход к восстановлению? Я знаю, что многие игроки тренируются или делают упражнения после такого быстрого матча.
— Честно говоря, у меня не совсем так. Думаю, если бы это было в начале турнира, я бы немного сходила в спортзал или что-то в этом роде, но в этот раз это произошло на поздней стадии… Все предпочитают больше отдыхать, чтобы подготовиться к возможным следующим матчам, — приводит слова Осаки Ubitennis.
- 4 августа 2025
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