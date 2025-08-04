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Турнир ATP могли перенести из Сербии из-за конфликта Джоковича с правительством

Турнир ATP могли перенести из Сербии из-за конфликта Джоковича с правительством
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Сегодня, 4 августа, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о переносе турнира категории ATP-250 из Белграда (Сербия) в Афины (Греция). Такое решение могло быть вызвано конфликтом известного сербского теннисиста Новака Джоковича с правительством страны, сообщает AS USA.

Греческие и сербские СМИ предполагают, что этот шаг может быть связан с растущей напряжённостью между Джоковичем и сербским правительством во главе с президентом Александром Вучичем. Сообщается, что напряжение усилилось после того, как Джокович публично поддержал массовое студенческое движение протеста, вспыхнувшее после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого трагически погибли 16 человек.

Турнир в Афинах пройдёт с 2 по 9 ноября 2025 года. В прошлом году титул чемпиона в Белграде завоевал канадский теннисист Денис Шаповалов.

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