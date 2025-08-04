Анастасия Потапова высказалась об условиях на турнире WTA-1000 в Цинциннати

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась об условиях в преддверии турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Организаторы соревнований обновили инфраструктуру.

«Первое впечатление от Цинцинатти — вау!» — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.

Ранее Анастасия Потапова выступала на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). На старте соревнований она проиграла 94-му номеру рейтинга хорватской спортсменке Антонии Ружич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 0:6.

Напомним, турнир проходит с 27 июля по 7 августа в Монреале. Призовой фонд соревнования составляет $ 5 152 599.