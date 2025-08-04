«Играть так, будто терять нечего». Киз — об отыгранных матчболах у Муховой в Монреале
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Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о двух отыгранных матчболах в третьем сете в матче четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) против представительницы Чехии Каролины Муховой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 19:40 МСК
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
14
Каролина Мухова
К. Мухова
«Если бы я проиграла эти очки, то проиграла бы матч. Так что да, девятый гейм был очень важный, из которого мне удалось выйти. Думаю, он помог мне расслабиться, когда я вышла подавать на матч, зная, что уже спасла пару матчболов. Это заставило меня осознать, что нужно действительно рискнуть и играть так, будто терять нечего», — приводит слова Киз Ubitennis.
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