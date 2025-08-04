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«Играть так, будто терять нечего». Киз — об отыгранных матчболах у Муховой в Монреале

«Играть так, будто терять нечего». Киз — об отыгранных матчболах у Муховой в Монреале
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Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о двух отыгранных матчболах в третьем сете в матче четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) против представительницы Чехии Каролины Муховой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Каролина Мухова
14
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Если бы я проиграла эти очки, то проиграла бы матч. Так что да, девятый гейм был очень важный, из которого мне удалось выйти. Думаю, он помог мне расслабиться, когда я вышла подавать на матч, зная, что уже спасла пару матчболов. Это заставило меня осознать, что нужно действительно рискнуть и играть так, будто терять нечего», — приводит слова Киз Ubitennis.

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