«Играть так, будто терять нечего». Киз — об отыгранных матчболах у Муховой в Монреале

Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о двух отыгранных матчболах в третьем сете в матче четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) против представительницы Чехии Каролины Муховой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

«Если бы я проиграла эти очки, то проиграла бы матч. Так что да, девятый гейм был очень важный, из которого мне удалось выйти. Думаю, он помог мне расслабиться, когда я вышла подавать на матч, зная, что уже спасла пару матчболов. Это заставило меня осознать, что нужно действительно рискнуть и играть так, будто терять нечего», — приводит слова Киз Ubitennis.