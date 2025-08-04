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«Ни для кого из нас её успех не стал удивлением». Киз — о результатах Мбоко в Монреале

«Ни для кого из нас её успех не стал удивлением». Киз — о результатах Мбоко в Монреале
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Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о результатах 18-летней представительницы Канады Виктории Мбоко. На турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) Мбоко обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:1, 6:4 и вышла в 1/4 финала.

— Виктория Мбоко — одна из главных героинь здесь. Примерно в её возрасте у тебя была первая победа над теннисисткой из топ-10. Как меняется ситуация после такой победы?
— Большая победа немного меняет ожидания и может добавить давления. Люди начинают ждать от тебя большего, но в то же время ты ещё молода, и впереди у тебя длинная карьера, полная взлётов и падений. Было здорово видеть её прогресс. Она отличная теннисистка, и ни для кого из нас её успех не стал удивлением, — приводит слова Киз Ubitennis.

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