«Ни для кого из нас её успех не стал удивлением». Киз — о результатах Мбоко в Монреале

Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о результатах 18-летней представительницы Канады Виктории Мбоко. На турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) Мбоко обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:1, 6:4 и вышла в 1/4 финала.

— Виктория Мбоко — одна из главных героинь здесь. Примерно в её возрасте у тебя была первая победа над теннисисткой из топ-10. Как меняется ситуация после такой победы?

— Большая победа немного меняет ожидания и может добавить давления. Люди начинают ждать от тебя большего, но в то же время ты ещё молода, и впереди у тебя длинная карьера, полная взлётов и падений. Было здорово видеть её прогресс. Она отличная теннисистка, и ни для кого из нас её успех не стал удивлением, — приводит слова Киз Ubitennis.