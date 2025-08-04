Мэдисон Киз оценила игру Клары Таусон перед их матчем 1/4 финала в Монреале

Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о предстоящей встрече с представительницей Дании Кларой Таусон (19-я в рейтинге) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Монреале (Канада).
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«У неё отличная подача и мощь с обеих сторон. Когда я играла против неё в этом году, меня поразило, как хорошо она двигается на корте. В игре с ней приходится немного сдерживаться, избегать слишком раннего форсирования, но при этом быть готовой взять инициативу, как только появится возможность. Если она навязывает свою игру, сразу же оказываешься в затруднительном положении, и вернуть контроль над розыгрышем очень сложно», — приводит слова Киз Ubitennis.
Счёт личных встреч Киз и Таусон — 1-0 в пользу датчанки. Она обыграла Мэдисон в 1/4 финала на турнире в Окленде со счётом 6:4, 7:6 (9:7).
- 4 августа 2025
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