Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: в ближайшее время Медведев может потерять место в топ-20 мирового рейтинга

Янчук: в ближайшее время Медведев может потерять место в топ-20 мирового рейтинга
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о результатах российского теннисиста Даниила Медведева в текущем сезоне. Игрок занимает 14-е место в мировом рейтинге.

«Медведев стал очень часто проигрывать на ранних стадиях. Многие соперники превосходят его по скорости, резкости, у него уже не получается вести затяжные розыгрыши так же эффективно, как это было раньше. Я думаю, что при такой игре он вполне в ближайшее время может потерять место в топ-20 мирового рейтинга», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

На проходящем на этой неделе «Мастерсе» в Торонто (Канада) Даниил Медведев проиграл на стадии третьего круга. Он потерпел поражение от действующего чемпиона австралийца Алексея Попырина со счётом 7:5, 4:6, 4:6. Следующим турниром Медведева станет «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа.

Материалы по теме
Медведев завершил выступление в Торонто. Против Попырина он не реализовал 9 брейк-пойнтов!
Медведев завершил выступление в Торонто. Против Попырина он не реализовал 9 брейк-пойнтов!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android