«Я готов к войне». Шелтон — о матче с де Минором в Торонто
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Седьмая ракетка мира теннисист из США Бен Шелтон высказался о предстоящем четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Торонто. За выход в полуфинал соревнований американец поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором.
Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 23:30 МСК
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Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
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Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Он настоящий мастер, я поражён его скоростью и темпом, который он задаёт в теннисе. Это будет наша первая встреча, и я очень жду этого матча. Готов к войне», — приводит слова Шелтона Punto de Break.
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва.
Комментарии
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