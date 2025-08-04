«Я готов к войне». Шелтон — о матче с де Минором в Торонто

Седьмая ракетка мира теннисист из США Бен Шелтон высказался о предстоящем четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Торонто. За выход в полуфинал соревнований американец поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором.

«Он настоящий мастер, я поражён его скоростью и темпом, который он задаёт в теннисе. Это будет наша первая встреча, и я очень жду этого матча. Готов к войне», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва.