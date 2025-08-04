«Публика была невероятной». Киз — об атмосфере на центральном корте в Монреале

Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз поделилась эмоциями от выступления на центральном корте на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). В четвёртом круге она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

«Это было замечательно. Сегодня публика была невероятной — каждый раз, когда смотрела на трибуны, мне казалось, что нет ни одного свободного места. У меня на этом корте всегда были положительные эмоции, я рада вернуться сюда и надеюсь, что на следующем круге публика будет такой же», — приводит слова Киз Ubitennis.

В четвертьфинале соревнований Мэдисон Киз сыграет с датской теннисисткой Кларой Таусон.