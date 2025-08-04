«Публика была невероятной». Киз — об атмосфере на центральном корте в Монреале
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Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз поделилась эмоциями от выступления на центральном корте на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). В четвёртом круге она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 19:40 МСК
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
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|3
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|3
|5
14
Каролина Мухова
К. Мухова
«Это было замечательно. Сегодня публика была невероятной — каждый раз, когда смотрела на трибуны, мне казалось, что нет ни одного свободного места. У меня на этом корте всегда были положительные эмоции, я рада вернуться сюда и надеюсь, что на следующем круге публика будет такой же», — приводит слова Киз Ubitennis.
В четвертьфинале соревнований Мэдисон Киз сыграет с датской теннисисткой Кларой Таусон.
Комментарии
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