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Фото: Янник Синнер с командой сыграл в гольф перед стартом «Мастерса» в Цинциннати

Фото: Янник Синнер с командой сыграл в гольф перед стартом «Мастерса» в Цинциннати
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Австралийский тренер Даррен Кэхилл в социальных сетях опубликовал фото с гольф-клуба с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером перед стартом «Мастерса» в Цинциннати (США).

Фото: Из социальных сетей Даррена Кэхилла

«Большое спасибо TPC River's Bend, что позволили нам испытать ваш удивительный гольф-клуб!» — подписал снимок Кэхилл.

«Мастерс» в Цинциннати (США) пройдёт с 5 по 18 августа. Лидер мирового рейтинга является действующим чемпионом данных соревнований на хардовом покрытии. Напомним, Синнер пропускает текущий турнир серии «Мастерс» в Торонто (Канада) на фоне усталости после выступления на Уимблдоне-2025.

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