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«Привести её к первому месту в мире». Тренер Рыбакиной — о цели сотрудничества с Еленой

«Привести её к первому месту в мире». Тренер Рыбакиной — о цели сотрудничества с Еленой
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Итальянский тренер Давиде Сангвинетти, который работает с 12-й ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, рассказал о планах работы со своей подопечной.

«В данный момент я в некотором роде исполняю роль проводника: я вошёл в её команду в феврале, без предварительной подготовки. Она примерно рассказала мне, что сделала. Попросил два года сотрудничества, потому что у меня свой метод работы. В первый год хотел бы сохранить статус-кво, возможно, закончить на шестом месте в рейтинге, а в следующем году хотел бы привести её к первому месту в мире. У неё есть весь необходимый потенциал», — приводит слова Сангвинетти Super Tennis.

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