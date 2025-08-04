Фриц высказался о своём достижении после выхода в четвертьфинал всех девяти «Мастерсов»

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал своё редкое достижение в ATP-туре. После победы в четвёртом круге турнира категории ATP-1000 в Торонто (Канада) над чехом Иржи Легечкой он стал первым американцем, которому удалось дойти как минимум до четвертьфиналов на всех «Мастерсах», которые проходят с 2009 года.

«Это действительно круто. Достижение показывает стабильность на всех турнирах и покрытиях. Я думаю, что следующим шагом будут полуфиналы», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.

Среди действующих теннисистов подобное достижение покорилось сербу Новаку Джоковичу, французу Гаэлю Монфису, хорвату Марину Чиличу, болгарину Григору Димитрову, немцу Александру Звереву, греку Стефаносу Циципасу, поляку Хуберту Хуркачу, испанцу Карлосу Алькарасу, а также двум россиянам — Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву.