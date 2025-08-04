«Другой подход». Тренер Рыбакиной назвал отличия в работе с игроками ATP и WTA-тура

Итальянский тренер Давиде Сангвинетти, который работает с 12-й ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, рассказал о различиях в работе с игроками ATP и WTA-тура.

«Безусловно, с девушками нужно быть более чувствительным, у них другой подход. Для меня это было ново, я учусь и приспосабливаюсь», — приводит слова Сангвинетти Super Tennis.

52-летний Сангинетти — бывший итальянский теннисист. Он был 42-й ракеткой мира и выиграл два титула на уровне ATP. Он работал с Винсентом Спэйди, Динарой Сафиной, Райан Харрис, Ди Ву, парниками Майкл Венус и Джон Пирс. В прошлом сезоне он тренировал американца Брэндона Накашиму.