Тренер Рыбакиной: все спрашивают меня, что едят итальянцы, отвечаю: «волшебный хлеб»!

Итальянский тренер Давиде Сангвинетти, который работает с 12-й ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной рассказал, в качестве каких известных личностей или персонажей представляет итальянских теннисистов.

«Все спрашивают меня, что едят итальянцы, а я отвечаю: «Волшебный хлеб»! А если серьёзно, сейчас в туре появляется много новых ребят, у каждого свой стиль игры и своя личность. Вижу Янника Синнера как боевую машину, Лоренцо Музетти — как ван Гога, Флавио Коболли кажется Билли Кидом из-за быстрой руки, а Лучано Дардери мог бы быть «Вещью» из «Фантастической четвёрки», оставляю Маттео Арнальди роль Мистера Фантастика. И не будем забывать о Маттео Берреттини, даже если сейчас у него не лучший период», — приводит слова Сангвинетти Super Tennis.