Эмма Радукану начала сотрудничество с бывшим тренером Рафаэля Надаля

Чемпионка US Open – 2021, 33-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану начала сотрудничество с испанским специалистом Франсиско Ройгом. Она воспользуется услугами тренера до конца текущего сезона. Об этом сообщил журналист Мэттью Ламберт.

Отметим, что Франсиско Ройг работал с легендарным теннисистом Рафаэлем Надалем с 2005 года. В декабре 2022 года Надаль объявил о прекращении сотрудничества с тренером, заявив в социальных сетях: «Франсиско — отличный тренер, который очень хорошо разбирается в теннисе и очень помог мне становиться всё лучше и лучше. У меня к нему только слова благодарности, и я желаю ему всяческих успехов в его новом проекте».

Ранее Радукану завершила выступление на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга она проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 1:6.