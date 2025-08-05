«День, проведённый на солнышке». Арина Соболенко поделилась кадрами из Майами

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко на личной странице в социальных сетях поделилась фотографиями, где показала, как проводит дни в Майами (США), где проживает.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«День, проведённый на солнышке», — подписала снимки Соболенко.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Арина Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который стартовал на прошлой неделе. Она приняла решение отдохнуть после Уимблдона-2025, на котором дошла до полуфинала. В матче за выход в финал белоруска проиграла американке Аманде Анисимовой — 4:6, 6:4, 4:6. Чемпионкой Уимблдона стала полька Ига Швёнтек.