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«День, проведённый на солнышке». Арина Соболенко поделилась кадрами из Майами

«День, проведённый на солнышке». Арина Соболенко поделилась кадрами из Майами
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко на личной странице в социальных сетях поделилась фотографиями, где показала, как проводит дни в Майами (США), где проживает.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«День, проведённый на солнышке», — подписала снимки Соболенко.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Арина Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который стартовал на прошлой неделе. Она приняла решение отдохнуть после Уимблдона-2025, на котором дошла до полуфинала. В матче за выход в финал белоруска проиграла американке Аманде Анисимовой — 4:6, 6:4, 4:6. Чемпионкой Уимблдона стала полька Ига Швёнтек.

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