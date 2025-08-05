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307-я ракетка мира Нагал: люди за пределами тенниса не осознают, насколько это дорого

307-я ракетка мира Нагал: люди за пределами тенниса не осознают, насколько это дорого
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Индийский теннисист 307-я ракетка мира Сумит Нагал высказался о больших тратах игроков, выступающих в профессиональном туре.

«Думаю, я получил прибыль только за два года. Скажу, что это 2019-й и 2024-й. И 2020-й тоже, потому что я не играл полгода из-за ковида. Считаю, что люди за пределами тенниса не осознают, насколько это дорого. У нас очень высокие расходы, потому что мы сами оплачиваем всё для своей команды.

Во многих других видах спорта руководство и клубы берут эти затраты на себя. В теннисе это не так. В Индии ты можешь получить помощь, если Федерация или государство платят за тебя», — сказал Нагал в интервью Talking Tennis.

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