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Хачанов — Михельсен: онлайн-трансляция 1/4 финала Торонто начнётся не ранее 3:30 мск

Хачанов — Михельсен: онлайн-трансляция 1/4 финала Торонто начнётся не ранее 3:30 мск
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В ночь с 4 на 5 августа проходят четвертьфинальные матчи турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за выход в полуфинал 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем США Алексом Михельсеном (34-й в рейтинге). Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Алекс Михельсен, который начнётся не ранее 03:30 мск.

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 03:30 МСК
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч Карена и Алекса — 1-0 в пользу Михельсена. Американец выиграл у россиянина в этом году в третьем круге Australian Open — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алексей Попырин.

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