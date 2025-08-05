Хачанов — Михельсен: онлайн-трансляция 1/4 финала Торонто начнётся не ранее 3:30 мск
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В ночь с 4 на 5 августа проходят четвертьфинальные матчи турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за выход в полуфинал 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем США Алексом Михельсеном (34-й в рейтинге). Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Алекс Михельсен, который начнётся не ранее 03:30 мск.
Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 03:30 МСК
34
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
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Карен Хачанов
К. Хачанов
Счёт личных встреч Карена и Алекса — 1-0 в пользу Михельсена. Американец выиграл у россиянина в этом году в третьем круге Australian Open — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алексей Попырин.
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