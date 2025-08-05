«Самый яркий момент в моей карьере». Новак Джокович вспомнил победу на Олимпиаде в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович год спустя вспомнил момент, когда завоевал золотую медаль на Олимпийских играх. Тогда в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Боже мой, я пересматривал это видео, наверное, миллион раз. Сейчас сделал небольшой перерыв, но теперь вы вдохновляете меня смотреть его снова и снова. Это, пожалуй, самый яркий момент в моей карьере, если учесть, сколько времени и лет я этого ждал — или не ждал — и сколько работал ради этого. Но душераздирающие поражения на предыдущих четырёх Олимпийских играх, в которых я принимал участие, не дали мне сделать последний шаг, выйти в финал и бороться за золото. Это была единственная большая награда, которой мне не хватало, которой я не добился в своей карьере, и, учитывая, что мне было 37 лет, это нечто совершенно уникальное и незабываемое. Когда моя жена и дети были свидетелями этого, когда мы праздновали и достигали этого вместе с ними, — всё это наполняет моё сердце чистым счастьем и радостью. Запомню этот момент навсегда», — приводит слова Джоковича The Tennis Gazette.