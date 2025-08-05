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Ник Кирьос отказался от участия на «Мастерсе» в Цинциннати

Ник Кирьос отказался от участия на «Мастерсе» в Цинциннати
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. В основной сетке его заменит американец Итан Куинн.

Напомним, Кирьос не выступал во время грунтового сезона. Также он пропустил травяной отрезок года, отказавшись от участия на Уимблдоне и в других турнирах на данном покрытии.

Ранее стало известно, что на «тысячнике» в Цинциннати не выступит 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Действующим чемпионом «Мастерса» в Цинциннати является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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