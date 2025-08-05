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Елена Рыбакина — Марта Костюк, результат матча 5 августа 2025 года, счёт 2:0, 1/4 финала WTA-1000 в Монреале

Елена Рыбакина на отказе Марты Костюк вышла в полуфинал «тысячника» в Монреале
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла 28-й номер рейтинга украинскую спортсменку Марту Костюк в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Монреале со счётом 6:1, 2:1.

Монреаль. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1 		1
6 		2
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Матч продолжался 56 минут. Казахстанская спортсменка в этой встрече не сделала ни одной подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного возможного. В полуфинале Рыбакина сыграет с Викторией Мбоко или с Джессикой Бузас Манейро.

Напомним, турнир WTA-1000 в Монреале проходит с 27 июля по седьмое августа.

Календарь турнира в Монреале
Турнирная сетка Монреаля
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