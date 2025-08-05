Елена Рыбакина на отказе Марты Костюк вышла в полуфинал «тысячника» в Монреале

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла 28-й номер рейтинга украинскую спортсменку Марту Костюк в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Монреале со счётом 6:1, 2:1.

Матч продолжался 56 минут. Казахстанская спортсменка в этой встрече не сделала ни одной подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного возможного. В полуфинале Рыбакина сыграет с Викторией Мбоко или с Джессикой Бузас Манейро.

Напомним, турнир WTA-1000 в Монреале проходит с 27 июля по седьмое августа.