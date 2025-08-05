Давидович-Фокина опубликовал пост после снятия по ходу матча с Рублёвым в Торонто
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19-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина высказался о своём снятии с матча против россиянина Андрея Рублёва в четвёртом круге турнира в Торонто. Испанец отказался от борьбы при счёте 3:0 в пользу Рублёва в третьем сете. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты.
Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
11
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
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19
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
«Всё хорошо. Но этот календарь… о боже. Теперь несколько выходных дней», — написал испанец на личной странице в социальной сети X.
За выход в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга обыграл представителя Чехии Иржи Легечку.
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.
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