Давидович-Фокина опубликовал пост после снятия по ходу матча с Рублёвым в Торонто

19-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина высказался о своём снятии с матча против россиянина Андрея Рублёва в четвёртом круге турнира в Торонто. Испанец отказался от борьбы при счёте 3:0 в пользу Рублёва в третьем сете. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты.

«Всё хорошо. Но этот календарь… о боже. Теперь несколько выходных дней», — написал испанец на личной странице в социальной сети X.

За выход в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга обыграл представителя Чехии Иржи Легечку.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.