Рыбакина – самая юная теннисистка за 13 лет, вышедшая дважды кряду в 1/2 финала Монреаля

Представительница Казахстана Елена Рыбакина — самая молодая теннисистка, которой удалось дважды подряд выйти в полуфинал турнира в Монреале (в 2023 и 2025 годах) с тех пор, как это сделала Каролин Возняцки (в 2010–2012 годах), сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X.

26-летняя Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Монреале на отказе украинки Марты Костюк, которая снялась с матча по ходу второго сета при счёте 6:1, 2:1 в пользу Рыбакиной. Матч продолжался 56 минут.

В полуфинале Рыбакина сыграет с победителем матче между Викторией Мбоко и Джессикой Бузас Манейро.

Напомним, турнир WTA-1000 в Монреале проходит с 27 июля по седьмое августа.