Рыбакина – самая юная теннисистка за 13 лет, вышедшая дважды кряду в 1/2 финала Монреаля
Поделиться
Представительница Казахстана Елена Рыбакина — самая молодая теннисистка, которой удалось дважды подряд выйти в полуфинал турнира в Монреале (в 2023 и 2025 годах) с тех пор, как это сделала Каролин Возняцки (в 2010–2012 годах), сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X.
Монреаль. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
28
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
26-летняя Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Монреале на отказе украинки Марты Костюк, которая снялась с матча по ходу второго сета при счёте 6:1, 2:1 в пользу Рыбакиной. Матч продолжался 56 минут.
В полуфинале Рыбакина сыграет с победителем матче между Викторией Мбоко и Джессикой Бузас Манейро.
Напомним, турнир WTA-1000 в Монреале проходит с 27 июля по седьмое августа.
Комментарии
- 5 августа 2025
-
03:14
-
02:07
-
01:52
-
00:59
-
00:53
-
00:43
-
00:33
-
00:30
-
00:15
- 4 августа 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:39
-
23:23
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:32
-
22:18
-
22:07
-
21:58
-
21:52
-
21:46
-
21:36
-
21:35
-
21:28
-
20:46
-
20:37
-
20:34
-
20:22
-
19:59
-
19:49
-
19:46
-
19:33
-
19:28
-
18:56