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Рыбакина – самая юная теннисистка за 13 лет, вышедшая дважды кряду в 1/2 финала Монреаля

Рыбакина – самая юная теннисистка за 13 лет, вышедшая дважды кряду в 1/2 финала Монреаля
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина — самая молодая теннисистка, которой удалось дважды подряд выйти в полуфинал турнира в Монреале (в 2023 и 2025 годах) с тех пор, как это сделала Каролин Возняцки (в 2010–2012 годах), сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X.

Монреаль. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1 		1
6 		2
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

26-летняя Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Монреале на отказе украинки Марты Костюк, которая снялась с матча по ходу второго сета при счёте 6:1, 2:1 в пользу Рыбакиной. Матч продолжался 56 минут.

В полуфинале Рыбакина сыграет с победителем матче между Викторией Мбоко и Джессикой Бузас Манейро.
Напомним, турнир WTA-1000 в Монреале проходит с 27 июля по седьмое августа.

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