18-летняя Мбоко вышла в полуфинал турнира в Монреале, где сыграет с Рыбакиной
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Представительница Канады 18-летняя Виктория Мбоко обыграла испанку Джессику Бузас Манейро в четвертьфинале турнира в Монреале со счётом 6:4, 6:2.
Монреаль. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:55 МСК
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Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
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Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Мбоко сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету испанки пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов из пяти.
В следующем круге Мбоко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая вышла в полуфинал на отказе Марты Костюк.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
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