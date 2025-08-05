18-летняя Мбоко вышла в полуфинал турнира в Монреале, где сыграет с Рыбакиной

Представительница Канады 18-летняя Виктория Мбоко обыграла испанку Джессику Бузас Манейро в четвертьфинале турнира в Монреале со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Мбоко сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету испанки пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов из пяти.

В следующем круге Мбоко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая вышла в полуфинал на отказе Марты Костюк.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.