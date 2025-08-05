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Александр Зверев — Алексей Попырин, результат матча 5 августа 2025, счёт 2:1, четвертьфинал турнира ATP-1000 в Монреале, Канада

Зверев обыграл Попырина и может встретиться с Хачановым в полуфинале турнира в Торонто
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Австралийский теннисист Алексей Попырин не смог выйти в полуфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга он уступил немцу Александру Звереву со счётом 7:6 (10:8), 6:4, 6:3.

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		4 3
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты. За это время Попырин сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Зверева 12 подач навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Зверев встретится с победителем пары Алекс Михельсен (США) – Карен Хачанов (Россия).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.

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