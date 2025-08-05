Зверев обыграл Попырина и может встретиться с Хачановым в полуфинале турнира в Торонто

Австралийский теннисист Алексей Попырин не смог выйти в полуфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга он уступил немцу Александру Звереву со счётом 7:6 (10:8), 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты. За это время Попырин сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Зверева 12 подач навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Зверев встретится с победителем пары Алекс Михельсен (США) – Карен Хачанов (Россия).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.