Зверев обыграл Попырина и может встретиться с Хачановым в полуфинале турнира в Торонто
Поделиться
Австралийский теннисист Алексей Попырин не смог выйти в полуфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга он уступил немцу Александру Звереву со счётом 7:6 (10:8), 6:4, 6:3.
Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
26
Алексей Попырин
А. Попырин
Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты. За это время Попырин сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Зверева 12 подач навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Зверев встретится с победителем пары Алекс Михельсен (США) – Карен Хачанов (Россия).
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.
Комментарии
- 5 августа 2025
-
04:56
-
04:14
-
03:14
-
02:07
-
01:52
-
00:59
-
00:53
-
00:43
-
00:33
-
00:30
-
00:15
- 4 августа 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:39
-
23:23
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:32
-
22:18
-
22:07
-
21:58
-
21:52
-
21:46
-
21:36
-
21:35
-
21:28
-
20:46
-
20:37
-
20:34
-
20:22
-
19:59
-
19:49
-
19:46
-
19:33