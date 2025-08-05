Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Торонто, обыграв в двух сетах Михельсена

В ночь с 4 на 5 августа проходили четвертьфинальные матчи турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за выход в полуфинал 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретился с представителем США Алексом Михельсеном (34-й в рейтинге). Игра завершилась победой Хачанова в двух сетах: 6:4, 7:6 (7:3).
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Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. За это время Хачанов сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из 11-ти брейк-пойнтов. На счету Михельсена пять подач навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
В следующем круге Хачанов встретится с представителем Германии Александром Зверевым.
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.
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