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Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Торонто, обыграв в двух сетах Михельсена

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Торонто, обыграв в двух сетах Михельсена
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В ночь с 4 на 5 августа проходили четвертьфинальные матчи турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за выход в полуфинал 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретился с представителем США Алексом Михельсеном (34-й в рейтинге). Игра завершилась победой Хачанова в двух сетах: 6:4, 7:6 (7:3).

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 05:15 МСК
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. За это время Хачанов сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из 11-ти брейк-пойнтов. На счету Михельсена пять подач навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В следующем круге Хачанов встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.

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