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Карен Хачанов в полуфинале турнира в Торонто встретится с Александром Зверевым

В ночь с 4 на 5 августа проходили первые четвертьфинальные матчи турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за выход в полуфинал 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Алекса Михельсена и вышел в следующий раунд. В другом четвертьфинале немец Александр Зверев одолел австралийца Алексея Попырина.

Таким образом, Хачанов и Зверев образовали первую пару полуфиналистов. Их матч состоится в ночь с 6 на 7 августа.

Две оставшиеся путёвки в полуфинал будут разыграны в парах Алекс де Минор (Австралия) — Бен Шелтон (США) и Андрей Рублёв (Россия) — Тейлор Фриц (США).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.

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