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Карен Хачанов в полуфинале турнира в Торонто встретится с Александром Зверевым

Карен Хачанов в полуфинале турнира в Торонто встретится с Александром Зверевым
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В ночь с 4 на 5 августа проходили первые четвертьфинальные матчи турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за выход в полуфинал 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Алекса Михельсена и вышел в следующий раунд. В другом четвертьфинале немец Александр Зверев одолел австралийца Алексея Попырина.

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 05:15 МСК
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		4 3
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Таким образом, Хачанов и Зверев образовали первую пару полуфиналистов. Их матч состоится в ночь с 6 на 7 августа.

Две оставшиеся путёвки в полуфинал будут разыграны в парах Алекс де Минор (Австралия) — Бен Шелтон (США) и Андрей Рублёв (Россия) — Тейлор Фриц (США).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.

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