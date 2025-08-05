Хачанов вышел в полуфинал Торонто, «Зенит» хочет подписать Митровича. Главное к утру
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто, где сыграет с немцем Александром Зверевым, санкт-петербургский «Зенит» хочет заполучить сербского форварда «Аль-Хиляля» Александра Митровича и уже связался с игроком, дубль нападающего Мирлинда Даку принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче 3-го тура Мир РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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