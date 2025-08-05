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5 августа главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, НХЛ, РПЛ, футбольные трансферы

Хачанов вышел в полуфинал Торонто, «Зенит» хочет подписать Митровича. Главное к утру
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто, где сыграет с немцем Александром Зверевым, санкт-петербургский «Зенит» хочет заполучить сербского форварда «Аль-Хиляля» Александра Митровича и уже связался с игроком, дубль нападающего Мирлинда Даку принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче 3-го тура Мир РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Торонто, обыграв в двух сетах Михельсена.
  2. «Зенит» заинтересован в трансфере Александра Митровича из «Аль-Хиляля» — Mozzart Sport.
  3. Дубль Даку принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче 3-го тура РПЛ.
  4. Зверев обыграл Попырина в полуфинале турнира в Торонто.
  5. «Палмейрас» объявил о трансфере Келлвена из ЦСКА.
  6. Дубль Неймара помог «Сантосу» победить «Жувентуде» в чемпионате Бразилии.
  7. Елена Рыбакина на отказе Марты Костюк вышла в полуфинал «тысячника» в Монреале.
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