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Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня в ночь с 4 на 5 августа

Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня в ночь с 4 на 5 августа
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В ночь с 4 на 5 августа в Монреале (Канада) состоялся очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей стадии четвертьфинала.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/4 финала. Результаты 4-5 августа:

  • Марта Костюк (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 1:6, 1:2 снятие Костюк.
  • Виктория Мбоко (Канада) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.

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