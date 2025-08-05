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Турнир серии «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня 5 августа

Турнир серии «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня 5 августа
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В ночь на 5 августа в Торонто (Канада) завершился очередной игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Четвертьфиналы (победители выделены курсивом):

Александр Зверев (Германия, 1) — Алексей Попырин (Австралия, 18) — 6:7 (8:10), 6:4, 6:3;
Алекс Михельсен (США, 26) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 4:6, 6:7 (3:7).

В ночь на среду, 6 августа, в двух других четвертьфиналах сыграют Андрей Рублёв (Россия, 6) и Тейлор Фриц (США, 2), а также Алекс де Минор (Австралия, 9) и Бен Шелтон (США, 4).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.

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