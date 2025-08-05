Карен Хачанов обойдёт Даниила Медведева в рейтинге ATP и станет второй ракеткой России

Российский теннисист Карен Хачанов поднимется как минимум с 16-й на 13-ю позицию мирового рейтинга ATP после выхода в полуфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). Напомним, в четвертьфинале Хачанов победил американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Таким образом, Хачанов станет второй ракеткой России, обойдя в рейтинге соотечественника Даниила Медведева. Карен стал 13-м в лайв-рейтинге, а Медведев, проигравший в Торонто в третьем круге австралийцу Алексею Попырину, опустился на 15-ю строчку. Первой ракеткой страны является Андрей Рублёв.

В полуфинале «Мастерса» в Торонто Карен Хачанов сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.