Карен Хачанов обойдёт Даниила Медведева в рейтинге ATP и станет второй ракеткой России
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Российский теннисист Карен Хачанов поднимется как минимум с 16-й на 13-ю позицию мирового рейтинга ATP после выхода в полуфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). Напомним, в четвертьфинале Хачанов победил американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|4
|3
26
Алексей Попырин
А. Попырин
Таким образом, Хачанов станет второй ракеткой России, обойдя в рейтинге соотечественника Даниила Медведева. Карен стал 13-м в лайв-рейтинге, а Медведев, проигравший в Торонто в третьем круге австралийцу Алексею Попырину, опустился на 15-ю строчку. Первой ракеткой страны является Андрей Рублёв.
В полуфинале «Мастерса» в Торонто Карен Хачанов сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
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