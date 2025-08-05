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Карен Хачанов обойдёт Даниила Медведева в рейтинге ATP и станет второй ракеткой России

Карен Хачанов обойдёт Даниила Медведева в рейтинге ATP и станет второй ракеткой России
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Российский теннисист Карен Хачанов поднимется как минимум с 16-й на 13-ю позицию мирового рейтинга ATP после выхода в полуфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). Напомним, в четвертьфинале Хачанов победил американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		4 3
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Таким образом, Хачанов станет второй ракеткой России, обойдя в рейтинге соотечественника Даниила Медведева. Карен стал 13-м в лайв-рейтинге, а Медведев, проигравший в Торонто в третьем круге австралийцу Алексею Попырину, опустился на 15-ю строчку. Первой ракеткой страны является Андрей Рублёв.

В полуфинале «Мастерса» в Торонто Карен Хачанов сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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Хачанов — в полуфинале «Мастерса» в Торонто! Он обошёл Медведева в рейтинге
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