Рыбакина — пятая теннисистка, вышедшая в 10 полуфиналов турниров WTA-1000 с 2019 года
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина в 10-й раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA-1000 и стала пятой теннисисткой с таким показателем с момента своего дебюта в 2019 году на соревнованиях этого уровня.
Монреаль. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
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Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Во вторник, 5 августа, Рыбакина победила украинку Марту Костюк в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) со счётом 6:1, 2:1 (отказ Костюк). В 10-м полуфинале «тысячника» в карьере Рыбакина сыграет с канадкой Викторией Мбоко.
С момента дебюта Рыбакиной на «тысячниках» только четыре теннисистки, помимо неё, минимум 10 раз выходили в полуфиналы WTA-1000. Это белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, и также американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.
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