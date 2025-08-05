Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина — пятая теннисистка, вышедшая в 10 полуфиналов турниров WTA-1000 с 2019 года

Рыбакина — пятая теннисистка, вышедшая в 10 полуфиналов турниров WTA-1000 с 2019 года
Комментарии

Представительница Казахстана Елена Рыбакина в 10-й раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA-1000 и стала пятой теннисисткой с таким показателем с момента своего дебюта в 2019 году на соревнованиях этого уровня.

Монреаль. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1 		1
6 		2
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Во вторник, 5 августа, Рыбакина победила украинку Марту Костюк в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) со счётом 6:1, 2:1 (отказ Костюк). В 10-м полуфинале «тысячника» в карьере Рыбакина сыграет с канадкой Викторией Мбоко.

С момента дебюта Рыбакиной на «тысячниках» только четыре теннисистки, помимо неё, минимум 10 раз выходили в полуфиналы WTA-1000. Это белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, и также американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Материалы по теме
Шнайдер теперь работает с бывшим спаррингом Серены? Что известно про Сашу Бажина
Шнайдер теперь работает с бывшим спаррингом Серены? Что известно про Сашу Бажина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android