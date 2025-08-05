ITF назначила бывшего британского теннисиста генеральным директором

Международная федерация тенниса (ITF) назначила бывшего британского теннисиста Росса Хатчинса генеральным директором, сообщается на сайте организации.

Хатчинсу 40 лет, он полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в миксте и победитель пяти турниров ATP в парном разряде.

«ITF рада сообщить о назначении Росса Хатчинса новым генеральным директором. Хатчинс привнесёт в эту должность значительный опыт, накопленный за последние два десятилетия в теннисе и менеджменте. В прошлом он профессиональный теннисист, участник Олимпийских игр, Кубка Дэвиса и директор турниров. Хатчинс занимал различные руководящие должности в ATP-туре на протяжении последних 11 лет и привнесёт обширные знания и опыт в ITF.

Сейчас он занимает должность главного спортивного директора ATP и присоединится к глобальному руководящему органу тенниса в конце октября 2025 года.

В качестве генерального директора он будет курировать стратегическое направление, операционную деятельность и глобальное развитие ITF. Он также будет курировать дальнейшее развитие Кубка мира по теннису, Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, а также управление теннисом на колясках на Олимпийских и Паралимпийских играх и квалификационными программами для обоих турниров», — говорится в сообщении.

Хатчинс сменит на посту гендиректора ITF Келли Фэйрвезер, которая ранее в этом году объявила о своём уходе из ITF после девяти лет работы.