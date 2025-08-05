«Очень рад и горжусь». Карен Хачанов оценил победу в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто
Поделиться
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада) — 6:4, 7:6 (7:3).
Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 05:15 МСК
34
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Очень напряжённый, очень конкурентный матч. У меня было некоторое преимущество, но потом я внезапно начал проигрывать, и пришлось отыгрывать сетбол на моей подаче. Я подавал хорошо, две подачи.
Такие моменты в теннисном матче всегда приходится преодолевать… Очень важно, как выйдешь из этой ситуации психологически, поэтому я очень рад и горжусь тем, что смог довести игру до конца во втором сете», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 августа 2025
-
10:50
-
10:46
-
10:41
-
10:32
-
10:15
-
09:55
-
09:53
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
09:19
-
08:30
-
07:21
-
07:03
-
04:56
-
04:14
-
03:14
-
02:07
-
01:52
-
00:59
-
00:53
-
00:43
-
00:33
-
00:30
-
00:15
- 4 августа 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:39
-
23:23
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:32
-
22:18
-
22:07