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«Очень рад и горжусь». Карен Хачанов оценил победу в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

«Очень рад и горжусь». Карен Хачанов оценил победу в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада) — 6:4, 7:6 (7:3).

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 05:15 МСК
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Очень напряжённый, очень конкурентный матч. У меня было некоторое преимущество, но потом я внезапно начал проигрывать, и пришлось отыгрывать сетбол на моей подаче. Я подавал хорошо, две подачи.

Такие моменты в теннисном матче всегда приходится преодолевать… Очень важно, как выйдешь из этой ситуации психологически, поэтому я очень рад и горжусь тем, что смог довести игру до конца во втором сете», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

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