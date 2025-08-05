«Очень рад и горжусь». Карен Хачанов оценил победу в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада) — 6:4, 7:6 (7:3).

«Очень напряжённый, очень конкурентный матч. У меня было некоторое преимущество, но потом я внезапно начал проигрывать, и пришлось отыгрывать сетбол на моей подаче. Я подавал хорошо, две подачи.

Такие моменты в теннисном матче всегда приходится преодолевать… Очень важно, как выйдешь из этой ситуации психологически, поэтому я очень рад и горжусь тем, что смог довести игру до конца во втором сете», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.