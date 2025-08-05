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Хачанов впервые в карьере дошёл до полуфинала турниров на всех покрытиях в одном сезоне

Хачанов впервые в карьере дошёл до полуфинала турниров на всех покрытиях в одном сезоне
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Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере дошёл до полуфиналов турниров на всех покрытиях в течение одного сезона.

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 05:15 МСК
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Во вторник, 5 августа, Хачанов одолел американца Алекса Михельсена в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) со счётом 6:4, 7:6 (7:3) и вышел в полуфинал хардового турнира.

Ранее в сезоне-2025 Хачанов доходил до полуфинала апрельского грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания), где уступил будущему победителю Хольгеру Руне (3:6, 2:6). В июне Хачанов выходил в полуфинал травяного турнира в Галле (Германия), где также проиграл будущему чемпиону — Александру Бублику из Казахстана (6:4, 6:7 (5:7), 4:6).

В полуфинале «Мастерса» в Торонто Карен Хачанов сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

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