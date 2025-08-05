Хачанов впервые в карьере дошёл до полуфинала турниров на всех покрытиях в одном сезоне

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере дошёл до полуфиналов турниров на всех покрытиях в течение одного сезона.
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Во вторник, 5 августа, Хачанов одолел американца Алекса Михельсена в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) со счётом 6:4, 7:6 (7:3) и вышел в полуфинал хардового турнира.
Ранее в сезоне-2025 Хачанов доходил до полуфинала апрельского грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания), где уступил будущему победителю Хольгеру Руне (3:6, 2:6). В июне Хачанов выходил в полуфинал травяного турнира в Галле (Германия), где также проиграл будущему чемпиону — Александру Бублику из Казахстана (6:4, 6:7 (5:7), 4:6).
В полуфинале «Мастерса» в Торонто Карен Хачанов сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.
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