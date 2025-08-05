Сангинетти: если бы матчи Синнера шли по бесплатному ТВ, была бы аудитория как у сборной

Давид Сангинетти, итальянский тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, высказался о популярности современных игроков, в частности первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Раньше мы ходили практически одни, а сейчас ребята суперпрофессионалы и очень популярны. Я читал статьи, где говорилось: «От Сангинетти до Синнера», и до сих пор смеюсь, но, с другой стороны, всё началось с меня… может быть, потому что моя фамилия тоже начинается с буквы «С»…

И ещё скажу: если бы матчи Синнера транслировались по бесплатному телевидению, у нас была бы аудитория, сравнимая с аудиторией национальной команды по футболу», — приводит слова Сангинетти Super Tennis.