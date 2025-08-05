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«Очень опасная, ей нечего терять». Рыбакина — о 18-летней Мбоко в полуфинале Монреаля

«Очень опасная, ей нечего терять». Рыбакина — о 18-летней Мбоко в полуфинале Монреаля
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свой текущий сезон, а также высказалась о сопернице по полуфиналу турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), 18-летней канадке Виктории Мбоко.

«Сезон выдался неплохой. Мне потребовалось время, чтобы восстановить форму после сложного старта, но теперь я чувствую себя уверенно.

Мбоко — очень опасная соперница, ей нечего терять. Болельщики её поддержат», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

В 2025 году Елена Рыбакина выиграла один титул — на грунтовом «пятисотнике» в Страсбурге (Франция). Лучшим результатом на ТБШ является выход в четвёртый круг Australian Open и «Ролан Гаррос».

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