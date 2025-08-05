Хачанов — второй среди действующих игроков по числу полуфиналов «Мастерса» в Канаде

Российский теннисист Карен Хачанов занимает второе место среди действующих игроков по количеству полуфиналов на канадском «Мастерсе».

Во вторник, 5 августа, Хачанов одолел американца Алекса Михельсена в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) со счётом 6:4, 7:6 (7:3) и вышел в свой третий полуфинал «тысячника» в Канаде (2018, 2019, 2025). Больше полуфиналов канадского «Мастерса» лишь у Новака Джоковича — 7 (2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).

За выход в финал «Мастерса» в Торонто Карен Хачанов поборется с третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии.