Хачанов — второй среди действующих игроков по числу полуфиналов «Мастерса» в Канаде
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Российский теннисист Карен Хачанов занимает второе место среди действующих игроков по количеству полуфиналов на канадском «Мастерсе».
Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 05:15 МСК
34
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
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16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Во вторник, 5 августа, Хачанов одолел американца Алекса Михельсена в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) со счётом 6:4, 7:6 (7:3) и вышел в свой третий полуфинал «тысячника» в Канаде (2018, 2019, 2025). Больше полуфиналов канадского «Мастерса» лишь у Новака Джоковича — 7 (2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).
За выход в финал «Мастерса» в Торонто Карен Хачанов поборется с третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии.
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