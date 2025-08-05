Александр Зверев: я взял на себя ответственность быть примером для подражания в теннисе

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об эмоциональных реакциях по ходу матчей, а также отметил, что отцовство помогло ему измениться.

«Раньше я бы разбил ракетку после первого сета (в матче с Попыриным. — Прим. «Чемпионата»), но я не делал этого уже три с половиной года, и это будет продолжаться. Я взял на себя ответственность быть примером для подражания в теннисе. Отцовство изменило меня.

Я хочу подавать хороший пример и хочу, чтобы меня помнили за мой теннис и за то хорошее, что я делаю за пределами корта, например, за свой фонд, а не за вспышки гнева. В каком-то смысле Федерер вдохновил меня на эти перемены. В молодости он выходил из себя, а затем стал абсолютным совершенством», — приводит слова Зверева Punto de Break.