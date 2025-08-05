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Муратоглу: теннис никогда не будет скучным, пока на корте Алькарас

Муратоглу: теннис никогда не будет скучным, пока на корте Алькарас
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Тренер Патрик Муратоглу высказался о зрелищности игры второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Он очень агрессивный игрок, мощно бьющий, может делать на корте много разных вещей. Его сила невероятна, он делает впечатляющие укороченные удары, он выходит к сетке и хорошо играет с лёта, он умён… Сумасшедший игрок! Теннис никогда не будет скучным, когда он на корте, даже если он не так стабилен, как Синнер, Рафа и Новак», — приводит слова Муратоглу Tennis 365.

Алькарасу 22 года, он пятикратный победитель турниров «Большого шлема». В этом сезоне Карлос стал чемпионом пяти турниров. Он выиграл «Ролан Гаррос», «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме, а также турниры ATP-500 в Роттердаме и Лондоне.

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